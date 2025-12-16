Мама ученицы заявила об отсутствии металлоискателей в школе в Одинцове
Вход в школу в подмосковном Одинцове, где ученик совершил нападение с ножом, не оснащен металлоискателями. Об этом рассказала мать одной из учениц в беседе с RT. Как отметила женщина, сегодня ее дочь проспала занятия.
«Мы проспали... когда приехали к школе, увидели, что на улице много детей», — поделилась собеседница издания.
Ранее стало известно, что в школе в поселке
Горки-2 несовершеннолетний ранил ножом охранника и одного ученика, ребенок скончался. Нападавшего задержали.