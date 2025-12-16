В ФСБ заявили о пресечении контрабанды деталей вертолётов в Оренбургской области

Гражданин России пытался отправить запчасти в страну Средней Азии, отметили в пресс-службе ведомства. Там рассказали, что была подготовлена документация с недостоверными сведениями о деталях вертолётов, которые используются в гражданской и военной авиации.

«Данные изделия относятся к товарам двойного назначения и подпадают под экспортный контроль, в соответствии с которым для их вывоза с территории Российской Федерации требуется лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю», — уточнили в пресс-службе.

Следователи возбудили уголовное дело, материалы отправлены в суд Оренбургской области для рассмотрения по существу.