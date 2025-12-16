Одноклассники рассказали о поведении подростка перед нападением на школу в Одинцово

Одноклассники подростка, напавшего на школу в Одинцово, сообщили корреспондентам Telegram-канала «Осторожно, новости», что последние несколько недель он не появлялся в учебном заведении.

© Unsplash

По их словам, мальчик до трагедии выглядел спокойным и адекватным, обычно учился на тройки и четверки и вел себя тихо. При этом он часто шутил на темы, связанные с нацистами.

Собеседники также отметили увлечение подростка оружием и военной тематикой. У него было немного друзей, с которыми он в основном общался онлайн, однако с ними он общался нормально и смеялся. Перед совершением нападения мальчик полностью перестал посещать школу.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка «Горки-2» ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Школьника задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

Telegram-канал Baza сообщил, что нападавший был в футболке с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»). Под таким названием существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества.