Стало известно, кто был настоящей целью нападения школьника из Одинцово

Напавший на Успенскую школу планировал расправиться с конкретным педагогом. Об этом стало известно Baza.

По данным Telegram-канала, 15-летний Тимофей К. искал учительницу математики Марию Дмитриевну, однако ее имя ученик не помнил. Он заходил в разные кабинеты и описывал женщину как "такая темная".

Незадолго до нападения школьник собрал в туалете нечто, похожее на СВУ, и хотел спрятать предмет в ее кабинете.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка "Горки-2" ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников - ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Подросток сделал селфи на фоне порезанного четвероклассника в школе Подмосковья

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Школьника задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

Telegram-канал Baza сообщил, что нападавший был в футболке с надписью "No Lives Matter" ("Ничьи жизни не важны"). Под таким названием существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества.