Напавший на школу в Одинцове изготовил похожий на СВУ предмет

Подросток, который напал на Успенскую школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, изготовил предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил Shot.

© Вечерняя Москва

— Предмет, похожий на СВУ, изготовил напавший на Успенскую школу 15-летний Тимофей К. Он планировал теракт и мог взять устройство с собой. Сейчас здание школы обследуют на наличие взрывчатки, — передает Telegram-канал.

16 декабря школьник с ножом ворвался в Успенскую СОШ и ранил несколько человек. В результате нападения, по некоторым данным, пострадали три ребенка и охранник. Один из школьников скончался. Злоумышленник взял в заложники одного из учеников и заперся с ним в кабинете. Позднее подростка задержали силовики.

СМИ сообщили, что девятиклассник вошел в школу в балаклаве и футболке с надписью «No Lives Matter». Кроме того, на подростке был тактический бронежилет с такой же надписью. По данным оперативных служб, он был сторонником деструктивного молодежного течения.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой, в результате нападения на школу погиб ученик четвертого класса.