Отец устроившего резню в школе подростка дал первый комментарий

Отец девятиклассника Тимофея К., напавшего на школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, узнал о том, что сделал его сын из средств массовой информации. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил мужчина.

— Все, что вы (журналисты — прим. «ВМ») мне сейчас сказали — это наиболее полная информация. Я ничего не знаю пока. Я еду в отделение, — сказал отец подростка в разговоре с журналистом Telegram-канала «Осторожно, новости».

Девятиклассник напал на школу утром. Он ранил несколько человек. Один из пострадавших, ученик четвертого класса, впоследствии скончался. Юноша взял в заложники одного школьника и заперся с ним в кабинете. Позднее подростка задержали правоохранители. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Они выяснят мотивы подростка.