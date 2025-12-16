Появились подробности о подготовке нападения на школу в Одинцово

Ученик Успенской школы, организовавший нападение, готовился к преступлению несколько дней. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По его данным, подросток якобы подготовил манифест «Мой гнев» на 11 страниц и прислал его одноклассникам. В нем он написал, как ненавидит общество. Со слов тех, кто его знал, они сначала не поняли, что это значит.

Утром 16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка «Горки-2» ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Школьника задержали прибывшие на место силовики, когда подросток заперся в одном из кабинетов, взяв в заложники одного из учащихся.

Telegram-канал Baza сообщил, что нападавший был в футболке с надписью «No Lives Matter» («Ничьи жизни не важны»). Под таким названием существует организация, выступающая за насилие, терроризм и уничтожение человечества.