Зверски избивавшая детей в Благовещенске мать объяснила свой поступок ревностью

В Благовещенске мать, жестоко обращавшаяся со своими детьми, объяснила свои действия ревностью и стремлением вызвать эмоциональную реакцию у мужа. Ей было назначено условное наказание.

Жертвами агрессии женщины чаще всего становились младшие сыновья, возрастом один и три года. Она применяла к ним удушение, трясла, била и оскорбляла нецензурной бранью. Все эти издевательства она фиксировала на видео и отправляла мужу, находившемуся в Биробиджане. После получения очередных шокирующих видеозаписей отец обратился в правоохранительные органы, и детей немедленно забрали из семьи.

На судебном заседании обвиняемая заявила, что ее мотивом было причинение душевных страданий супругу, поэтому она и избивала своих сыновей в любое время суток. Она признала свою вину, выразила сожаление о содеянном и услышала приговор: четыре года лишения свободы условно, три года испытательного срока и штраф в размере десяти тысяч рублей.