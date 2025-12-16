Напавший на людей в школе в Одинцово снял подготовку к преступлению в туалете
RT опубликовал видео, которое подросток, напавший на школу в Одинцово, снял на нательную камеру. Он, в частности, зафиксировал приготовление к атаке.
Согласно полученному видео, в туалете учебного заведения он разложил различные вещи, которые принёс для использования в нападении. Там же он с их помощью осуществлял подготовку к атаке.
16 декабря подросток ранил ножом троих учащихся и охранника, пытавшегося его задержать, в школе в посёлке Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области.
Нападавший уже задержан. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
Злоумышленник зафиксировал на камеру все этапы нападения: от подготовки до атаки.