Напавший на людей в школе в Одинцово снял подготовку к преступлению в туалете

RT опубликовал видео, которое подросток, напавший на школу в Одинцово, снял на нательную камеру. Он, в частности, зафиксировал приготовление к атаке.

Согласно полученному видео, в туалете учебного заведения он разложил различные вещи, которые принёс для использования в нападении. Там же он с их помощью осуществлял подготовку к атаке.

16 декабря подросток ранил ножом троих учащихся и охранника, пытавшегося его задержать, в школе в посёлке Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области.

Нападавший уже задержан. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник зафиксировал на камеру все этапы нападения: от подготовки до атаки.