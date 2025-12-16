В Сыктывкаре сотрудницам избрали меру пресечения за допуск поджигателя на вокзал

Двум сотрудницам, ответственным за обеспечение транспортной безопасности на железнодорожном вокзале Сыктывкара, избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о беспрепятственном допуске на вокзал мужчины с двумя канистрами с бензином, который в ночь на 27 августа этого года поджег пассажирский локомотив. Об этом сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

"Удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Недера Т. В. и Дымовой Н. А., обвиняемых в неисполнении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств лицом, ответственным за обеспечение транспортной безопасности, если это деяние повлекло причинение крупного ущерба (ч. 2 ст.263.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии органов предварительного следствия, в ночь на 27 августа 2025 года сотрудницы беспрепятственно пропустили мужчину, при котором имелся рюкзак с находящимися с нем двумя пятилитровыми канистрами с легковоспламеняющейся жидкостью из бензина и масла, металлическим молотком и пауэрбанком через досмотровую зону транспортной безопасности железнодорожного вокзала Сыктывкара на 101 путь, не предприняв достаточных мер к досмотру, в том числе, ручной клади. В результате мужчина беспрепятственно пронес запрещенные предметы и вещества, с помощью которых поджог кабину пассажирского локомотива. Ущерб ОАО "РЖД" оценен в 27,8 млн рублей.

Как сообщала ранее пресс-служба РЖД, в кабине локомотива разбили стекло, забросили внутрь емкость с зажигательной смесью. Подозреваемого задержали. Возгорание оперативно ликвидировали.