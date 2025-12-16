Подросток сделал селфи на фоне порезанного четвероклассника в школе Подмосковья

Подросток, напавший на школу в Одинцово Московской области, сделал селфи на фоне порезанного четвероклассника. Об этом сообщает Shot.

На фотографии юноша в маске позирует на переднем фоне, позади видна лестница, на которой лежит ребенок.

Стало известно о погибшем при нападении на школу в Подмосковье

ЧП произошло в элитной школе в поселке Горки-2. Напавший ученик был в балаклаве и вооружен ножом. Среди пострадавших охранник и дети. Сотрудники правоохранительных органов обезвредили и задержали юношу. Возбуждено уголовное дело.