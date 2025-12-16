Прокуратура оценит действия должностных лиц после нападения подростка в школе

Прокуратура Московской области даст оценку действиям должностных лиц после нападения подростка на учеников в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

"В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об охранной деятельности и образовании", - сказали в ведомстве.

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина Одинцовская городская прокуратура устанавливает все обстоятельства нападения на учеников в одном из образовательных учреждений. С целью координации действий правоохранительных органов на месте происшествия находится одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин.

По данным Следственного комитета России, утром в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа несовершеннолетний нанес удар ножом охраннику и одному из учеников. В результате ребенок погиб. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Нападавший задержан.