Опубликовано видео задержания напавшего на школу в Одинцове

В подмосковном Одинцове задержали молодого человека, который напал на элитную школу с ножом и ранил несколько человек. Кадры с подозреваемым прислали «Звезде» очевидцы.

На видео молодой человек в белой футболе сидит в патрульном автомобиле полиции.

Подросток устроил поножовщину в школе Подмосковья

Ранее сообщалось, что вооруженный ножом молодой человек ворвался в Успенскую СОШ в поселке «Горки-2», он напал на охранника и учащихся. В результате, по данным СК Подмосковья, погиб один из детей. Возбуждено уголовное дело.