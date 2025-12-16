Мишонова: детям и взрослым окажут помощь после нападения на школу в Одинцово

Детям и взрослым окажут помощь и поддержку после нападения на школу в пос. Горки-2 в Подмосковье. Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова.

«В школе в Одинцово нападение. Есть пострадавшие. На месте работают правоохранительные органы. Вся помощь и поддержка детям и взрослым будет оказана», – говорится в сообщении.

Омбудсмен отметила, что мотивы преступления выясняет следствие.

Ранее СМИ сообщили, что в Успенской СОШ в пос. Горки-2 подросток, предположительно, ранил несколько человек. По некоторым данным, один человек скончался.