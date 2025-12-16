Верховный суд решил транслировать рассмотрение дела Долиной

Заседание Верховного суда по жалобе Полины Лурье, требующей признать законной сделку купли-продажи певицы Ларисы Долиной, планируется вести в прямом эфире, сообщили в пресс-службе инстанции.

Планируется запустить текстовую трансляцию и трансляцию видео заседания, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-службы.

Трансляция пройдет на официальных ресурсах Верховного суда в Max и Telegram.

Суд рассмотрит жалобу Лурье на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной, которая оспаривает законность сделки купли-продажи своей квартиры.

Ранее сообщалось, что в Верховный суд России направили заключение Международной ассоциации юристов и консультантов (МАЮК) по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, ассоциация заявила о грубой ошибке нижестоящих инстанций.

Напомним, Лурье отказали в суде во взыскании с Долиной убытков, поскольку та имеет право потребовать их с мошенников, обманувших артистку.