Стало известно о заложнике в подмосковной школе

Напавший на школу в подмосковном Одинцово взял в заложники как минимум одного ученика в кабинете учебного заведения, утверждает Shot.

По данным Telegram-канала, злоумышленник имеет при себе нож и перцовый баллончик. Издание Baza добавляет, что с ним ведутся переговоры.

Ранее стало известно, что есть жертва нападения — по разным данным, это ученик либо охранник школы. Кроме того, пострадали, по предварительным данным, три человека.

Школьник устроил поножовщину утром 16 декабря в Успенской СОШ в поселке Горки-2.