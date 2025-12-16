В Подмосковье подросток напал на элитную школу. Он убил одного человека. Что известно?

В поселке Горки-2 (Одинцовский городской округ Московской области) школьник в балаклаве устроил поножовщину. По данным Telegram-канала «112», это произошло в элитной Успенской средней общеобразовательной школе (СОШ).

Как уточняет mk.ru, на школу напал 15-летний ученик. По данным источника издания, ранее у учителей не было проблем с этим учеником.

При нападении на школу в Одинцово пострадали три человека

По данным источника «Ленты.ру», в результате нападения вооруженного ученика в одинцовской школе пострадали три человека — охранник и ученики.

При этом для одного из детей ранения стали летальными — по предварительным данным, речь идет об ученике четвертого класса. Преступник сделал селфи на фоне его тела.

После атаки ученика в школе началась эвакуация

Из школы в Одинцово Московской области, на которую напал подросток с ножом, эвакуировали детей — об этом сообщил Telegram-канал Shot. Ученики выбегали без верхней одежды. Часть из них спряталась в подъезде ближайшего дома. На месте работают экстренные службы и медики.

Вооруженный подросток мог взять заложников

Напавший на школу в подмосковном Одинцово взял в заложники как минимум одного ученика в кабинете учебного заведения, утверждал Shot. По данным Telegram-канала, злоумышленник имел при себе нож и перцовый баллончик. Издание Baza добавляло, что с ним велись переговоры.

Школьника в балаклаве обезвредили силовики

Около 10:30 мск появилась информация, что правоохранительные органы обезвредили вооруженного подростка, напавшего на школу в поселке Горки-2. Об этом сообщил Telegram-канал Mash и опубликовал видео. На кадрах видны полицейские, которые усаживают в служебную машину задержанного.

В Подмосковье произошла вторая атака на российские школы за два дня

Накануне, 15 декабря, в школе №191 Санкт-Петербурга подросток напал на учителя с ножом, после чего ранил себя. Пострадали 29-летняя учительница математики и двое учеников. Причиной нападения школьника с ножом на учительницу могло быть нежелание подростка ходить на дополнительные занятия по математике, на которые его записала мама, работающая учителем в этой же школе.