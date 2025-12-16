Суд оштрафовал TikTok на более чем 4 млн рублей

Мировой судья в Москве оштрафовал TikTok на сумму свыше 4 млн рублей за нарушение закона о самоконтроле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

© Zuma / ТАСС

"Постановлениями мирового судьи судебного участка N 422 Таганского района Москвы TikTok Pte.Ltd. признано виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.7.10 - 4 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей за каждое правонарушение", - сказали в пресс-службе.

С февраля 2021 года в РФ действует закон о самоконтроле социальных сетей, в соответствии с которым платформы обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. В 2023 году были приняты поправки в КоАП РФ, согласно которым соцсетям грозят штрафы до 8 млн рублей за несоблюдение требований этого закона.