Свидетель теракта в Сиднее рассказал о произошедшем

Свидетель стрельбы во время празднования Хануки на пляже в Сиднее Григорий Раунштейн рассказал о произошедшем теракте. Как сообщает «Известия», злоумышленники целились именно по посетителям праздника.

Раунштейн живет в районе пляжа Сиднея и старается каждый год посещать мероприятия по случаю еврейского праздника — в этот раз Григорий пришел вместе с племянником. По его словам, обычно обстановка там спокойная, из-за чего первые выстрелы показались хлопушками или фейерверками.

Когда мужчина понял, что идет стрельба, он и племянник легли на землю. Судя по звукам выстрелов, злоумышленник «концентрировался» на стрельбе в их сторону.

«Местная охрана сразу же, как началась пальба, начала помогать и оказывать, где можно, первую помощь. В эти первые минуты я увидел и несколько полицейских, которые тоже оказывали первую помощь», — добавил Раунштейн.

Напомним, что 14 декабря во время празднования Хануки на пляже в Сиднее произошла стрельба. Погибли 16 человек, в том числе один из нападавших. Еще 42 пострадавших оказались в больнице.