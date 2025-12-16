Неадекват, задержанный близ Кремля, утверждал, что он «хозяин Сахалина»

Двое неадекватных гостей столицы задержаны за сутки на Красной площади. Их пришлось доставить в отдел полиции.

Как стало известно «МК», 37-летний мужчина утверждал, что у него есть шапка-невидимка, и что он — хозяин Сахалина.

Гражданин действительно приехал из Южно-Сахалинска, где у него своя автомастерская. Поскольку мужчина был крайне агрессивен, его отправили в специализированное медучреждение.

Еще один гражданин, 32-летний водитель из Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждал, что у него имеется связь со звездами. Гражданина также пришлось отправить в больницу.