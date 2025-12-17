Mash: Фигурант дела о теракте в «Крокусе» хотел покончить с собой в СИЗО

Обвиняемый в незаконном обороте оружия по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Джабраил Аушев* якобы хотел свести концы с жизнью в московском СИЗО «Матросская тишина». Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в Telegram-канале Mash.

— Обвиняемый по делу «Крокуса» Джабраил Аушев* попытался совершить суицид в СИЗО «Матросская тишина», — говорится в публикации.

Он якобы предпринял такую попытку в ноябре этого года, после того, как пробыл три месяца в карцере-одиночке.

Ранее террорист из «Крокуса» Мухаммадсобир Файзов* пожаловался на действия силовиков при задержании. Молодой человек убегал от правоохранителей и забрался на дерево. Он не спускался, несмотря на предупредительные выстрелы. Тогда силовики спилили дерево, и Файзов* упал с высоты около 15-20 метров.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Террористы с автоматами ворвались в зал, где в то время должен был начаться концерт группы «Пикник». Боевики начали стрелять по зрителям и подожгли верхние ряды. Хронология событий — в материале «Вечерней Москвы».

*Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.