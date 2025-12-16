Пенсионер призвал к теракту на Красной площади во время Парада Победы

В Крыму 63-летний бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) , призвал к теракту на Красной площади во время Парада Победы. Об этом рассказала Антитеррористическая комиссия в Севастополе в своем Telegram-канале.

По данным канала, пенсионера задержали сотрудники ФСБ России. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и пропаганду терроризма с использованием интернет»). Сейчас он арестован.

По данным правоохранителей, фигурант — житель Керчи, пенсионер СБУ. Он работал на предприятии морского транспорта. В открытом Telegram‑канале он опубликовал комментарии с призывами нанести удары беспилотными летательными аппаратами по Красной площади во время Парада Победы.

