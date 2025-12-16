Во Владимире раскрыто похищение человека с целью вымогательства

Оперативники владимирского уголовного розыска задержали троих мужчин, похитивших местного жителя для вымогательства у него объектов недвижимости и денежных средств в сумме 70 миллионов рублей.

Как рассказали в региональном УМВД, в полицию обратилась жительница Владимира. Она рассказала, что его 44-летнего знакомого против его воли неизвестные посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Сотрудники полиции, изучив записи с камер наблюдения, установили машину Toyota, на которой скрылись похитители. Вскоре на территории Московской области полицейские задержали 56-летнего владимирца, а также 55-летнего и 46-летнего москвичей. Еще один подозреваемый, 53-летний мужчина, скрылся.

Полицейские установили, что старший подозреваемый был должен потерпевшему крупную сумму денег. Он вместе с сообщниками вывез кредитора в Суздальский район, где заставил подписать договор купли-продажи его квартиры и частного дома, без фактической передачи денежных средств по данным договорам, а также написать долговые расписки на общую сумму почти 70 миллионов рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Вымогательство". Кроме того, уголовное дело по статье "Похищение человека" возбудили сотрудники регионального управления Следственного комитета.

Подозреваемые заключены под стражу. Оперативники устанавливают местонахождение четвертого подозреваемого. Расследование уголовных дел продолжается.