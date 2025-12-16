На пытавшегося дать инспектору взятку в Москве завели дело
Иностранный гражданин в российской столице попытался дать взятку сотруднику ДПС, в отношении него завели уголовное дело, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.
Происшествие случилось в юго-западной части города, подозреваемый пытался дать 15 тыс. рублей инспектору за несоставление протокола о правонарушении, передают «Вести» со ссылкой на сообщение ведомства.
Эти действия пресекли, подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.
Ему предъявили обвинение, он признал вину в полном объеме.
По этому делу завели статью о покушении на дачу взятки должностному лицу.
В 2021 году нетрезвый мужчина в городе Пыть-Ях в Югре оскорбил не пустившего его за руль сотрудника полиции. Когда страж правопорядка пригласил его в патрульный автомобиль, тот попытался дать взятку в размере 100 тыс. рублей и разбросал купюры по всему салону.