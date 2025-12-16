В Шереметьево у самолета во время взлета загорелся двигатель. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, Boeing авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь в 7 утра из Шереметьево в Кайо-Коко (Куба). Как отмечается, когда борт начал набирать высоту, со стороны правого двигателя появилась яркая вспышка.

Самолет успешно приземлился, но при посадке начал экстренно тормозить на высокой скорости. Как отметили туристы, во время разгона им показалось, что самолет испытывает недостаток мощности.

Действия пилотов рейса Москва — Пхукет оценили

На место происшествия оперативно прибыли пожарные и спасатели. Пассажиров эвакуируют из самолета в аэропорт в связи с технической неисправностью Boeing. Рейс перенесли на 11 часов утра.

Ранее сообщалось, что у авиалайнера Boeing 777-200 авиакомпании Red Wings, совершавшего рейс из Москвы в Пхукет, в полете сработала аварийная сигнализация. Согласно обнародованным данным, воздушное судно вылетело из аэропорта Домодедово в 21:19, что несколько позже запланированного времени вылета (20:55). В ходе полета экипаж активировал код 7700, обозначающий чрезвычайную ситуацию на борту.

Наблюдатели отметили, что после этого самолет начал выполнять полет по кругу в заданном районе с целью выработать излишки авиатоплива перед экстренным возвращением. Причиной происшествия стало возгорание в одном из двигателей. Благодаря грамотным действиям пилотов и бортинженера очаг пожара был своевременно локализован и полностью ликвидирован.