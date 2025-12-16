Россиянка заживо сгорела в доме с чужими детьми

В Кичменгском Городке Вологодской области 28-летняя женщина заживо сгорела в доме с чужими детьми. Об этом сообщил глава Кичменгско-Городецкого округа Андрей Андринович на странице во «ВКонтакте».

Он пояснил, что россиянка не смогла выбраться из объятой огнем квартиры в доме вместе с двумя детьми 9 и 10 лет сожителя. Сам мужчина до приезда пожарных спасся с трехлетним сыном.

В региональном управлении МЧС рассказали, что на данный момент открытое горение ликвидировано.

Следователи начали выяснять причины случившегося.

До этого стало известно, что в Бурятии многодетные родители и ребенок насмерть отравились в доме без электричества.

Чтобы согреться, взрослые разместили дизельный генератор в помещении без проветривания. Другие дети уцелели лишь благодаря тому, что их забрал к себе старший ребенок. С родителями был только самый младший.