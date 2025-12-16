Тела двух мужчин нашли на дне озера после прогулки на снегоходах

В американском штате Мичиган завершилась трагическая поисковая операция. Тела двух мужчин, пропавших во время катания на снегоходах, были обнаружены и подняты со дна замёрзшего озера Раунд. Информацией делится издание People.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошёл в городке Шеридан. В ночь с 13 на 14 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении двух водителей снегоходов. Поиски начались в округе Лейк, а затем расширились на соседний округ Мейсон.

Из-за темноты и сильного снегопада визуальная проверка озера с берега была невозможна. На рассвете с помощью дрона на льду в сотнях метров от берега была обнаружена полынья, рядом с которой находился предмет, похожий на шлем.

Спасатели попытались добраться до места, но тонкий лёд представлял опасность. Для проведения операции были привлечены профессиональные водолазы из нескольких подразделений, которые обнаружили тела и снегоходы на глубине около двух метров.

15 декабря личности погибших были официально установлены. Ими оказались 65-летний Дэниел Мейерс и 49-летний Джейсон Эммер. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.