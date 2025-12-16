Пенсионерка призналась в обмане по «схемой Долиной»

В Самаре пенсионерка сознательно обманула покупательницу своей квартиры, заявив о давлении мошенников. О ситуации пишет Baza в Telegram-канале.

Объявление о продаже своей однокомнатной квартиры женщина разместила еще в 2023 году. Жилплощадь продавалась с мебелью, стоимость объекта составляла 3,1 миллиона рублей. Продавец и покупатель пришли к согласию быстро. В день подписания документов пенсионерка рассказала, что после продажи переберется в загородный дом, а вырученные деньги даст сыну, который копит на квартиру. Пожилая самарка добавила, что не боится одиночества и готова самостоятельно убирать дачный участок от снега, любит активный образ жизни и рыбалку. Такие слова пенсионерки развеяли сомнения покупательницы, и сделка была совершена.

Однако после подписания документов бывшая собственница заявила, что решилась на продажу по указке аферистов и из квартиры не съедет. При этом пенсионерка уверенно говорила, что покупательница ей за это «ничего не сделает». На суде вскрылась правда. Женщина призналась, что разыграла спектакль по «схеме Долиной» ради обогащения, и суд встал на сторону покупательницы. Пенсионерка отказалась сдаваться и подала апелляцию. На заседания она не приходит, ссылаясь на плохое самочувствие, но находит силы на прогулку по улице.

Ранее по «схеме Долиной» решил вернуть себе имущество актер из Санкт-Петербурга. Сначала он продал квартиру пенсионерке, а затем и свою машину. На вопросы о том, почему он не снимает наушник во время подписания документов, он отвечал, что слушает пьесу.