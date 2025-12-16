Покупательницу нашли мертвой в холодильнике крупного сетевого магазина

В американском городе Майами трагедией закончился инцидент в сетевом магазине Dollar Tree. Сотрудница торговой точки обнаружила тело женщины в морозильной камере складского помещения.

Как установили правоохранители, погибшей оказалась 32-летняя Элен Массиэлл Гарай Санчес. Ее нашли утром работники смены, когда магазин уже готовили к открытию. После обнаружения тела персонал сразу сообщил в полицию.

Следствие установило, что накануне вечером женщина зашла в магазин незадолго до закрытия. При этом она не совершала покупок и сразу направилась в служебную зону в задней части здания, где находился холодильник. По предварительным данным, Санчес намеренно спряталась там и осталась внутри на всю ночь.

Обстоятельства произошедшего сейчас изучаются. Детективы опрашивают родственников и знакомых погибшей, пытаясь выяснить возможные причины ее поведения. Особое внимание уделяется версии о проблемах с психическим здоровьем, которые могли сыграть роль в случившемся.

Расчлененного младенца обнаружили в холодильнике заведения для взрослых в Токио

Точные причины смерти будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы. Расследование продолжается.