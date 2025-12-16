Копия статуи Свободы рухнула в Бразилии

В муниципалитете Гуаиба, на юге Бразилии, сильный штормовой ветер, порывы которого достигали 90 километров в час, привел к падению и серьезному повреждению копии статуи Свободы.

Как сообщает портал G1, 35-метровая статуя, установленная перед магазином Havan, рухнула с постамента. Видеозаписи инцидента, распространившиеся в социальных сетях, показывают, как монумент буквально складывается пополам под напором ветра, в результате чего от него отделяются голова и рука.

В момент обрушения рядом со статуей не было людей, поэтому никто не пострадал. Автомобили также находились на безопасном расстоянии от падающей конструкции.

Из-за шквалистого ветра вечером в субботу, 13 декабря, сорвало крышу двухэтажного здания в Дагестане, в результате погиб один человек.

Сильный ветер 12 декабря повалил сразу два дерева в Москве, одно из них — новогодняя елка на Тверском бульваре. Об инцидентах рассказали журналисты и очевидцы происшествий. На Автозаводской улице на юге столицы сук упал на прохожую. Женщине потребовалась госпитализация.