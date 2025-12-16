Infobae: все находившиеся на борту разбившегося в Мексике бизнес-джета погибли

Все 10 человек, находившиеся на борту частного бизнес-джета, потерпевшего крушение вблизи аэропорта Толуки в штате Мехико, погибли. Об этом сообщил портал Infobae.

На борту разбившегося бизнес-джета Cessna Citation III, выполнявшего рейс из Акапулько (штат Герреро) в Толуку, находились 10 человек - восемь пассажиров и два члена экипажа.

Сообщается, что в результате катастрофы погибли четыре женщины и шесть мужчин, в том числе трое несовершеннолетних.

Бизнес-джет упал в районе населенного пункта Сан-Педро-Тотолтепек и столкнулся с нежилым зданием, что позволило избежать жертв на земле. После удара произошел пожар, который был потушен подразделениями пожарной службы.

В связи с утечкой топлива и газа местные власти эвакуировали жителей близлежащих домов. Обстоятельства и причины авиакатастрофы выясняются.