Четыре пастуха насмерть замерзли в российском регионе

В Волгоградской области четыре пастуха насмерть замерзли в степи в сильный буран. Еще несколько человек из снежного плена спасли полицейские и местные жители, пишет «Комсомольская правда.Волгоград» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 13 декабря в Палласовском районе, граничащем с Казахстаном, во время снежной бури.

По словам местных жителей, когда начался буран, чабаны испугались за скотину и отправились на ее поиски. Они уточнили, что мело так, что дальше вытянутой руки ничего не было видно — скорость ветра достигала 29 метров в секунду.

В ведомстве отметили, что спасатели обнаружили тела двух 68-летних мужчин, а также 66-летнего и 76-летнего. Поиски пятого продолжаются.

В пресс-службе пояснили, что пастухи отправились в бурю за скотиной, чтобы пригнать животных домой, но заблудились в метель и замерзли.

«Вероятная причина смерти — переохлаждение», — заметили в СК.

В ведомстве констатировали, что по каждому факту гибели пастухов проводится проверка.

Напомним, что в декабре 2013 года операция по поиску и спасению трех пастухов и пастушки из Быковского района, не успевших вернуться со своими отарами и стадами с пастбищ, завершилась успешно.

Первый пастух с отарой был обнаружен полицейскими после 26 часового пребывания на морозе, от гибели его спасло то, что все это время мужчина находился в движении и не ложился спать. Спустя несколько часов нашлись и остальные пропавшие.