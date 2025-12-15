Воронежский подросток попал в больницу после избиения и ограбления

В Воронеже 16-летний подросток оказался в больнице после того, как его избили и ограбили. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в ноябре в квартире дома на улице Карла Маркса. Со слов матери пострадавшего, компания подростков вынудила ее сына прийти по указанному адресу, а затем стала угрожать юноше. После этого злоумышленники избили его, в том числе с использованием подручных предметов, а также повредили телефон несовершеннолетнего и украли ювелирное украшение.

В результате пострадавшему потребовалась госпитализация и длительная реабилитация. Так как обращение к правоохранителям результатов не дало, мать подростка написала жалобу в центральный аппарат СК.

Возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате ведомства.