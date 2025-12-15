Россиянка погибла в результате сильного наводнения на Бали. Ее тело нашли под мостом в деревне Тибубененг. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

Остров столкнулся с мощным наводнением после нескольких дней проливных дождей. Жертвой стихии оказалась 30-летняя россиянка, чьи инициалы были опубликованы местной полицией — К. Т. Ее тело было обнаружено рано утром в воскресенье под мостом на улице Джалан Криснантара в Северной Куте.

Следователи предполагают, что бурные потоки воды сбросили ее с мопеда, когда она ехала по дороге. Тело нашли спустя несколько часов после того, как уровень воды начал снижаться. Местные правоохранительные органы и российское консульство работают над процессом репатриации тела в Россию, говорится в публикации.

В сентябре по меньшей мере шесть человек стали жертвами сильных наводнений, охвативших индонезийский остров Бали. Четыре человека погибли при обрушении двух зданий. Еще двое местных жителей скончались, а 85 человек были эвакуированы из района Джимбарана.