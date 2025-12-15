При теракте на пляже в Австралии пострадали граждане России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По информации Захаровой, в результате теракта пострадали россияне, которые постоянно проживают в Австралии. Какие-либо дополнительные подробности в сообщении не приводятся.

«Решительно осуждаем варварское нападение экстремистов, в результате которого 15 невинных граждан, в том числе десятилетняя девочка, были убиты, десятки получили ранения. Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии», — сказано в сообщении.

Помимо этого Захарова заявила, что Россия выступает за борьбу с терроризмом, а также выражает соболезнования родным и близким пострадавших.

«Неизменно выступаем за бескомпромиссную борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Призываем к объединению усилий всех стран мира для совместного отпора этому варварству. Выражаем глубокое сочувствие и искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим от этого страшного преступления», — заявила она.

Кремль жестко отреагировал на теракт в Австралии

14 декабря двое мужчин открыли огонь по мирным жителям в Сиднее, которые пришли на пляж отмечать еврейский праздник Хануку.