Фигурант дела о теракте в "Крокусе" признал вину в суде

Один из предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле" Шамсидин Фаридуни (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал вину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Людмилу Айвар.

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в столичном суде начал допрос Фаридуни.

"Подсудимый рассказал, что признает себя виновным. Вместе с тем из его показаний стало понятно, что он не осознавал, что делал", – рассказала Айвар.

По ее словам, Фаридуни подробно дал показания на русском языке, не прибегая к помощи переводчика или каких-либо записей.

Теракт произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по посетителям "Крокус Сити Холла", а затем подожгли здание. В результате погибли 150 человек.

Уголовное дело о теракте в концертном зале против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство. В числе обвиняемых есть исполнители теракта и их пособники.

По данным СК, теракт был совершен по заказу Киева для дестабилизации политической ситуации в России. Подготовка к теракту началась за несколько месяцев до его совершения.

Защита потерпевших также попросила следствие арестовать активы бизнесменов Араза Агаларова и его сына Эмина, включая Crocus Group, АО "Крокус", частное охранное предприятие "Крокус профи" и АО "Крокус интернешнл".