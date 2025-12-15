Полиция заключила под стражу Ника Райнера, сына режиссера Роба Райнера. Суд определил возможность освобождения подозреваемого под залог в размере более $4 миллиардов, пишет CBS News со ссылкой на департамент шерифа округа Лос-Анджелес.

Тела 78-летнего режиссера и его 68-летней жены полиция нашла накануне, 14 декабря. Оба получили ранения, характерные для нападения с ножом.

Дочь режиссера рассказала следователям, что подозревает 32-летнего брата, и назвала его опасным. Она пояснила, что Ник на протяжении многих лет страдает от наркотической зависимости.

«Сын Роба и Мишель Райнер, Ник, был арестован и содержится под стражей в тюрьме Паркер-центр под залог в $4 млн», — отметили журналисты.

Президент США Дональд Трамп 15 декабря назвал произошедшее «печальным событием» в посте в Truth Social.

Райнер прославился как режиссер кинокартин «Когда Гарри встретил Салли», «Останься со мной», «Принцесса-невеста», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик». Кроме того, он сыграл роль отца героя Леонардо Ди Каприо в фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит».