Россиянин изнасиловал малолетнюю девочку в лифте
В Пензе задержали мужчину, надругавшегося над девочкой в лифте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.
По данным следствия, 13 декабря в лифте одного из домов мужчина, не применяя насилие, совершил в отношении малолетней девочки действия сексуального характера.
Сотрудники полиции оперативно установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками МВД проводят следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что россиянин связал сожительницу скотчем и постирал ее собаку в машинке.