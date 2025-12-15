В США предотвратили серию терактов перед Новым годом

Минюст США и ФБР предотвратили серию терактов пропалестинской крайне левой группировки Turtle Island Liberation Front в Калифорнии в преддверии Нового года, сообщила американский генпрокурор Пэм Бонди.

© Global look

«После тщательного совместного расследования Минюст и ФБР предотвратили то, что могло стать масштабным и ужасающим террористическим заговором в Центральном округе Калифорнии (округ Ориндж и Лос-Анджелес)», — написала она в соцсети X.

По данным генпрокурора США, Turtle Island Liberation Front собиралась провести серию взрывов в нескольких местах в Калифорнии, начиная с кануна Нового года.

Ранее Бонди заявила, что будет добиваться смертной казни для напавшего на нацгвардейцев у Белого дома в конце ноября после смерти 20-летней пострадавшей.