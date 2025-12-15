Лифт с людьми сорвался в многоэтажке Стерлитамака

В Стерлитамаке в жилом доме на улице Строителей упал лифт с пассажирами, кабина сорвалась на высоте второго этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Строителей и попал на записи камер видеонаблюдения. В лифте в момент происшествия находились мужчина и женщина, кабина сорвалась на высоте второго этажа и резко затормозила, пассажиры успели выбежать.

По словам местных жителей, проблемы с лифтом в их подъезде — не редкость. Они связывают это с частыми перебоями в электроснабжении, которые приводят к сбоям в работе подъемного механизма. По факту произошедшего проверку проводит прокуратура Башкирии.

До этого в Краснодаре лифт с женщиной и собакой внутри сорвался с высоты. Спасатели пришли на помощь и помогли пассажирам выбраться, никто из них не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.