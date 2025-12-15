У напавшего на учителя с ножом школьника заподозрили проблемы с психикой

Глава ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет», учитель информатики Михаил Богданов в разговоре с Рамблером прокомментировал инцидент с нападением ученика на педагога в петербургской школе. Специалист выразил мнение, что основной причиной нападения стали расстройства психики у ребенка.

Утром 15 декабря в школе № 191 Санкт-Петербурга ученик напал на преподавательницу по математике с ножом. По данным Telegram-канала Shot, мальчик взял из дома нож, на входе в школу его не проверили. Он по договоренности с учительницей пришел в класс раньше — к 07:10, чтобы исправить оценку за контрольную работу. Когда учительница повернулась к школьнику спиной, он ударил ее ножом в спину, затем ранил себя. Обоих госпитализировали.

В данном случае на себя обращает внимание тот факт, что напавший на учителя ребенок, как отмечалось в СМИ, – это сын другого педагога школы. Поэтому произошедшее выглядит вдвойне странно. Полагаю, поступок подростка связан с его психическим и психологическим состоянием. Сообщалось, что прокуратура проверит работу охраны школы, в которой произошло нападение. Но тут нужно отметить, что ребенок мог не брать нож, а, к примеру, схватить ножницы из органайзера педагога и воспользоваться ими при нападении. Поэтому тут вопрос не в охране школы, а в состоянии школьника, в том, что с ним происходило, и почему взрослые не обратили на это внимание. Михаил Богданов Глава ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет», учитель информатики

Эксперт напомнил, что в декабре в школах заканчивается вторая четверть.

«Поэтому учеников, у которых есть «запавшие» предметы с двойками, сейчас просят что-то пересдавать, приходить во внеурочное время и закрывать долги. То есть концу четверти у многих школьников нарастает психологическое напряжение, и это надо учитывать. Но порой взрослые не обращают на эти вещи никакого внимания, а, как мы видим, это может приводить к серьезным инцидентам. Так что взрослым нужно внимательнее относиться к детям - в особенности к тем ребятам, которые чрезмерно увлекается компьютерными играми, устраивают ночные посиделки за компьютером, и при этом у них накапливаются долги по учебе. Но, к сожалению, некоторые современные родители полагают, что лишний раз зайти в комнату ребенка – это нарушение его личного пространства. Эту ситуацию нужно менять. Родители должны знать, что происходит в жизни их детей. Это же касается и педагогов», - отметил Богданов.

Ранее директор петербургской школы №191 Светлана Бабак рассказала, что напавший на учительницу мальчик был замкнутым и спокойным.