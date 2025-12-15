Модель из Сибири похитили в Мьянме

В Мьянме попала в рабство очередная россиянка. Сибирская модель прилетела в Таиланд «на заработки», ее похитили и вывезли в Мьянму, пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, «работодатели» встретили девушку, предложили ей пройти собеседование. Затем «взяли» на работу — отобрали все документы и увезли в джунгли на границе Таиланда и Мьянмы.

По предварительным данным, в скам-центре (организации, где девушки флиртуют с молодыми людьми и уговаривают их вложить деньги в площадки мошенников), куда направили модель, находятся еще около 200 человек. Они подвергаются избиениям, пыткам.

Мошенники связались с родными и близкими россиянки, согласились освободить ее за вознаграждение в размере $10 тыс.

Ранее подруга погибшей в Мьянме минчанки Веры К., участницы популярного шоу «Голос», сообщила, что перед исчезновением девушка прислала ей несколько SMS.

«У меня ощущение, что попала в рабство. В Бангкоке провела 8 дней, потом повезли в другую страну, мы пересекли озеро, потом забрали куда-то, в итоге через гору добиралась», — процитировала послание погибшей ее подруга.

По ее словам, через несколько дней от Веры пришла еще SMS. И больше на связь она не выходила.