Российских туристов депортировали из Таиланда

Супружескую пару из России депортировали из Таиланда спустя неделю после прилета в страну, на протяжении которой они находились в спецприемнике. Из-за войны страны с Камбоджей местные пограничники приняли путешественников за шпионов. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщил Shot.

По данным журналистов, москвич вместе с женой путешествовали по Азии и прилетел в Тайланд с Филиппин. На паспортном контроле россияне рассказали, что будут отдыхать в стране девять дней и у них уже оплачена квартира за 1,5 тысячи долларов (119,2 тысячи рублей — прим. «ВМ»). Пограничники полистали паспорта туристов и отказали во въезде. По словам россиян, им не понравилось большое количество виз других стран.

— Пять дней пара провела в спецприёмнике аэропорта вместе с другими иностранцами, оказавшимися в похожей ситуации. Среди них, как рассказывают туристы, были и другие россияне, прилетевшие из разных стран. Супруги говорят, что им не давали взять лекарства из чемоданов и общались с ними крайне грубо. В итоге паре пришлось вернуться на Филиппины, — говорится в публикации.

Журналисты отметили, что за последнее время с такой ситуацией столкнулось около 900 граждан разных стран. Другие россияне рассказали, что недавно автобус с туристами из Лаоса развернули на границе с Таиландом, отказав путешественникам во въезде в страну, передает Telegram-канал.

13 декабря на отдельных участках государственной границы Таиланда и Камбоджи произошли столкновения армий двух стран. Во время атак они использовали ракеты и авиацию.