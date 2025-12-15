Делавшего кукол из мертвых детей нижегородца снова отправили на лечение

Суд Нижнего Новгорода продлил на полгода принудительное лечение Анатолию Москвину, который выкапывал на кладбище мертвых девочек и делал из них кукол. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

© Московский Комсомолец

Решение приняли в ходе закрытого судебного заседания. Москвин продолжит лечение в психиатрической клинике.

Анатолий Москвин, выпускник филфака МГУ и бывший краевед, получил печальную известность в 2011 году. Тогда в его гараже обнаружили 26 мумифицированных тел девочек, которых он выкопал на кладбищах и превратил в ростовых кукол.

Экспертиза признала его невменяемым и диагностировала шизофрению. С тех пор он находится на принудительном лечении. На последнем заседании его предлагалось отправить под опеку к матери.