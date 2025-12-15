Россиянка передавала украинцам координаты подразделения ВС РФ

На 34-летнюю жительницу Белгородской области возбуждено уголовное дело по статье о госизмене, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Стало известно, что женщина в декабре 2023 года сама вышла на связь с представителями СБУ и стала с ними тайно сотрудничать, делая фотографии местности с указанием местонахождения одного из подразделений ВС РФ, а также отправляя координаты этой местности.

Следствие считает, что эти данные могли использоваться против российских военных. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ, сейчас подозреваемая заключена под стражу.