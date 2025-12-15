Телефон туристки нашли спустя 2,5 года после ее исчезновения

Телефон туристки из Бельгии нашли спустя 2,5 года после ее исчезновения в Австралии. Об этом пишет The Sun.

© Lenta.ru

31-летняя Селин Кремер пропала 17 июня 2023 года в Тасмании. Водопад Философов недалеко от горы Крэдл — последняя точка GPS ее телефона. Сообщается, что Samsung Селин был найден под слоем густой травы в 100 метрах от точки геолокации. Его отыскал член спасательной команды.

«Это подтверждает теорию о том, что Селин потеряла свой сотовый рядом со своим последним (зафиксированным GPS — прим. «Ленты.ру») местоположением. Это дает четкое понимание маршрута, по которому она пошла», — заключил исследователь Тасмании Роб Парсонс.

Ранее байкеры нашли пропавшую в горах США туристку с окровавленными ногами. Напуганная женщина сперва отказалась от помощи.