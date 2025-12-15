Раскрыты любопытные подробности об устроившем расправу над людьми стрелке

Исполнителями страшного воскресного теракта в австралийском Сиднее стали два человека – отец и сын. И если 50-летний Саджид Акрам был ликвидирован полицией прямо на месте преступления, то его сын – 24-летний Навид Акрам – получил лишь ранения. Сейчас он находится в больнице. Те, кто знал Навида, были удивлены, что он оказался способен на столь кровавое преступление. Учившиеся с ним люди описывали его как тихого и очень приятного молодого человека. Но когда и что пошло не так?

Выживший участник бойни в Бонди-Бич был описан как «тихий одиночка», у которого была лишь небольшая группа друзей до того, как он бросил среднюю школу. Бывшие одноклассники 24-летнего Навида Акрама рассказали Daily Mail, что они были «абсолютно шокированы», увидев его фотографию в новостях после того, как он и его 50-летний отец Саджид открыли стрельбу на еврейском праздновании Хануки в воскресенье вечером.

Выпускники средней школы Кабраматта на западе Сиднея описали Навида как «действительно милого, умного и вежливого ребёнка» и «последнего человека, которого вы ожидали бы увидеть» в числе исполнителей какого-либо теракта.

Известно, что Навид поступил в школу в 2014 году в 7-й класс, а затем ушёл из неё примерно в 10 или 11-м классе, позже начав работать каменщиком.

Бывший одноклассник террориста Стивен Луонг, который много лет занимался спортом вместе с Навидом, признался, что у него перехватило дыхание, когда на экране мелькнуло знакомое лицо: «Я и представить себе не мог, что это может быть его рук дело. Он был очень приятным человеком. Он никогда не делал ничего необычного. Он даже ни разу не прерывал занятия».

Луонг описал Навида как тихоню, который держался небольшого круга друзей и большую часть времени после уроков проводил на баскетбольной площадке.

Бывший одноклассник вспоминает, что у мальчика никогда не было проблем. Обычно друзья играли в баскетбол до пяти вечера, а затем Навид шёл домой.

Другая бывшая одноклассница молодого человека, попросившая не называть её имени, рассказала, что она училась в одном классе с Навидом, который был «одним из самых умных детей».

Она также призналась, что была шокирована новостями, ведь и по её словам Навид Акрам был «нормальным, милым и тихим» мальчиком.

Ни один из бывших однокашников не может вспомнить никаких предупреждающих знаков или инцидентов в подростковом возрасте, которые могли бы предвещать такой поворот событий в судьбе парня.

Мать Навида, Верена, также выразила шок в связи с совершённым нападением, назвав своего сына «хорошим мальчиком», у которого, по её мнению, не было оружия. Утверждение спорное. Полиция Нового Южного Уэльса подтвердила, что Саджид имел лицензию на ношение оружия с 2015 года, и всё зарегистрированное на него огнестрельное оружие принадлежало ему на законных основаниях. Оба мужчины также были членами местных оружейных клубов.

С тех пор полиция изъяла все шесть единиц огнестрельного оружия, связанные с ним, которые, как предполагается, были обнаружены на месте страшной стрельбы.

Выступая из своего окружённого полицией дома в Бонниригге, на западе Сиднея, Верена Акрам рассказала, что её 24-летний сын сообщил семье, что он отправился в Джервис-Бей со своим отцом на выходные, чтобы порыбачить и поплавать.

«Он позвонил мне в воскресенье и сказал: «Мам, я только что ходил поплавать. Я нырял с аквалангом. Сейчас мы собираемся поесть», – поведала женщина газете Sydney Morning Herald.

Верена Акрам подтвердила, что её сын не был особенно общительным во время учёбы в средней школе и работал каменщиком, пока около двух месяцев назад компания не обанкротилась.

Премьер-министр Энтони Албаниз уточнил, что Саджид Акрам приехал в Австралию в 1998 году по студенческой визе, а в 2001 году получил партнёрскую визу. В октябре 2019 года его сын проходил проверку в ASIO на предмет его связи с другими заинтересованными лицами.

Албаниз заявил, что расследование агентства показало, что он не представляет постоянной угрозы.

Двое мужчин провели выходные в доме для краткосрочной аренды на Брайтон-авеню в Кэмпси, где полиция провела обыск наряду с домом их семьи в Бонниригге.

Среди погибших от рук двух террористов – десятилетняя девочка, а также местный раввин, израильтянин и гражданин Франции, сообщают СМИ.