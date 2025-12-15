Спасатели нашли в Прикамье обе группы пропавших туристов

Обе группы туристов, пропавшие в районе горы Ослянка в Пермском крае, были найдены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В организации заявили, что один человек из группы уже вернулся, а другие участники продолжают движение пешком.

«Все живы, все здоровы, включая вторую группу, которая [состоит] из шести человек. Они соединились», — сказали в пресс-службе отряда.

Группа туристов на снегоходах пропала 13 декабря при попытке восхождения на гору Ослянка. Среди них были как профессионалы спортивного туризма, так и любители. Во время нахождения на маршруте они попали в сильную пургу и перестали выходить на связь. Изначально на туристическую базу вернулись только двое из 15 человек.

15 декабря МЧС России сообщило об еще одной потерявшейся группе туристов.

Подножие горы Ослянка разделено на круговые секторы, в каждом из которых проводятся поисково-спасательные действия. Спасателей и волонтеров распределили по участкам для максимально эффективного обследования территории. Поиски туристов затруднялись сложными погодными условиями: низкими температурами и снегопадом.