Спасатели нашли еще несколько туристов в районе горы Ослянка в Пермском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Как сообщил представитель экстренных служб, спасателями были обнаружены еще шесть туристов. Все они входили в состав второй группы. Подробности о состоянии туристов не уточняются.

«На месте обнаружения первой группы туристов в количестве 13 человек найдены еще шесть туристов», — сообщили спасатели.

Напомним, что 13 декабря в районе горы Ослянка пропала группа туристов на снегоходах. В нее входили как профессионалы, так и любители. Во время восхождения на гору они попали в пургу, после чего перестали выходить на связь. 15 декабря стало известно об еще одной группе туристов, которая также перестала выходить на связь в том же районе.

