Эксперт назвал неожиданную причину пропажи туристов в Пермском крае

Мастер спорта по туризму, автор книги «Тайна гибели группы Дятлова» Евгений Буянов рассказал, что могло произойти с пропавшей в Пермском крае группой туристов. Об этом сообщает aif.ru.

Напомним, что 13 декабря группа из 15 человек на снегоходах отправилась из поселка Средняя Усьва в направлении горы Ослянка, которая находится в Кизеловском городском округе. Как сообщали в СК, в тот же день двое туристов вернулись в поселок — они раньше спустились с горы. Судьба остальных участников группы неизвестна.

Известно, что в группе пропавших людей были как профессионалы, так и любители. Местные жители отмечают, что в день их исчезновения у подножия Ослянки была плохая видимость.

«Существует правило, что в метель в походы в горы ходить нельзя. Это очень опасно, так как можно замерзнуть, можно потерять ориентир», — прокомментировал ситуацию Буянов.

Он допустил, что туристы заблудились в непогоду, а найти их сложно из-за метели, которая заметает следы снегоходов. Буянов считает, что сейчас все зависит от эффективности действий спасателей, а также от того, смогли ли туристы укрыться и согреться.